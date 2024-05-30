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Стало известно, зачем Китай продвигает расчеты в юанях

Пекин наращивает использование юаня для защиты от потенциальных санкций

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Depositphotos

Пекин продвигает юань в мире в основном для защиты от потенциальных западных санкций. Об этом пишет Business Insider.

«Стратегии Китая по развитию альтернативной финансовой системы носят оборонительный, а не наступательный характер — по крайней мере, пока», — cказал эксперт Совета по международным отношениям Китая Зои Лю.

Главная цель Пекина — минимизировать влияние возможных масштабных санкций Запада в «крайних геополитических сценариях», например, при конфликте из-за Тайваня.

«Расширение использования юаня в торговле — менее сложная задача, чем повышение его статуса резервной валюты», — отмечает Лю.

Страны диверсифицируют активы, опасаясь оказаться отрезанными от доллара, как Россия. Однако доминирование «короля доллара» в мировой финансовой системе сложно поколебать.

Юань сталкивается с трудностями на пути глобализации. Препятствиями являются валютный контроль в Китае, отсутствие безрисковых юаневых активов, закрытость финрынка и предпочтение Си Цзиньпина единоличной власти, а не верховенства закона.

Данные ЦБ Китая показывают, что даже китайские компании неохотно конвертируют валютную выручку в юани из-за его слабости. Опрос 1660 предприятий выявил низкий интерес к использованию юаня: половина назвала нежелание партнеров главным препятствием.

До этого эксперты объяснили рекордный рост доли рубля в расчетах с Европой.

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