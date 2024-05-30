В аэропортах РФ могут установить лимит на покупку алкоголя

Министерство внутренних дел РФ (МВД) предложило установить лимит на приобретение пассажирами алкоголя в duty free аэропортах и употребление его. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Согласно разработанному министерством законопроекту, продавать спиртное в магазинах duty free на внутренних рейсах будет возможно до тех пор, пока это допускается только при международных перелетах. Ожидается, что новая норма будет действовать до 30 июня 2026 года.

По данным издания, законопроект готовят к первому чтению в Государственной думе. Парламентариям предстоит изучить вопрос об установлении предельного количества алкоголя, разрешенного к покупке одним пассажиром.

МВД полагают, что стоит запретить пассажирам сразу употреблять спиртное. Например, магазины будут упаковывать бутылки в специальные зип-пакеты.

Ранее в России поддержали идею продавать спиртное в аэропортах на внутренних рейсах.