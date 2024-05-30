Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В аэропортах РФ могут установить лимит на покупку алкоголя

«Известия»: МВД РФ намерен установить лимит на покупку алкоголя в аэропорту

close
100%
Shutterstock

Министерство внутренних дел РФ (МВД) предложило установить лимит на приобретение пассажирами алкоголя в duty free аэропортах и употребление его. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Согласно разработанному министерством законопроекту, продавать спиртное в магазинах duty free на внутренних рейсах будет возможно до тех пор, пока это допускается только при международных перелетах. Ожидается, что новая норма будет действовать до 30 июня 2026 года.

По данным издания, законопроект готовят к первому чтению в Государственной думе. Парламентариям предстоит изучить вопрос об установлении предельного количества алкоголя, разрешенного к покупке одним пассажиром.

МВД полагают, что стоит запретить пассажирам сразу употреблять спиртное. Например, магазины будут упаковывать бутылки в специальные зип-пакеты.

Ранее в России поддержали идею продавать спиртное в аэропортах на внутренних рейсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами