Германия собралась отменить налог, мешающий отказу ЕС от поставок газа из России

Германия планирует с 2025 года отменить налог на экспорт газа. Об этом пишет Reuters.

Речь идет о сборе, который Берлин установил во время энергетического кризиса 2022 года из-за сокращения потоков газа из России. Цель инициативы заключалась в покрытии расходов на закупку газа у других стран по более высокой цене.

По мнению соседей ФРГ, налог мешал отказу Евросоюза от закупок российского газа. Более того, в апреле в Еврокомиссии заявили, что Берлин неизбежно столкнется с судебным разбирательством в ближайшее время, если не отменит налог.

Согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), Европа сможет полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2030 году. Ожидается, что ЕС нарастит импорт энергоносителей из Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала за квартал на продаже нефти и газа.