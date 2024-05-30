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Аналитик объяснил необходимость подорожания мобильной связи в России

Аналитик Муртазин назвал необходимым подорожание мобильной связи в России

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Shutterstock

Мобильная связь в России должна подорожать, потому что телекоммуникационная отрасль в стране испытывает хроническое недофинансирование. Об этом Pravda.Ru рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Основная проблема не в оборудовании, а в том, что помимо оборудования нужны деньги, чтобы его закупать. У нас недофинансирование отрасли. Главная проблема — когда нет денег на развитие и взять их негде. <...> Если недофинансирование будет продолжаться теми же темпами, мы увидим деградацию сетей», — сказал эксперт.

По его словам, это отразится на качестве сотовой связи, а также на экономике и логистике в целом. Муртазин считает, что для предупреждения этих последствий важно, чтобы цены за сотовую связь были в два раза выше текущих.

Данные о росте стоимости сотовой связи в апреле по сравнению с мартом 17 мая публиковал Росстат. 21 мая глава министерства цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что ведомство уже выясняет причины увеличения цен на услуги связи на 8,5%. Шадаев назвал повышение цен историческим.

Ранее эксперт говорил, что рост цен за сотовую связь в России может продолжиться.

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