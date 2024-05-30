Дешевое европейское вино стало исчезать с полок российских магазинов

Доля импортных вин стоимостью до 500 рублей в российских магазинах заметно сократилась, отметила президент Х5 Group Екатерина Лобачева. Ее слова приводит РБК.

Прежде всего речь идет о дешевых европейских винах. После того, как в августе 2023 года правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, в нише до 500 рублей стала доминировать продукция отечественных производителей, заявила эксперт.

Кроме того, с 1 мая на стоимость импортного вина начали давить еще и акцизы. Так, налог на тихие вина вырос с 34 рублей до 108 рублей за литр, на игристые — с 45 до 141 рублей за литр.

Влияние на цены также оказывает изменение курса валют, а также подорожание логистики и комплектующих.

В среднем за последний год стоимость импортного вина выросла на 10-20%, российского — на 5-7%.

Ранее сообщалось, что потребление вина в мире упало до минимума с 1996 года.