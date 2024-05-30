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Лавров высказался о сотрудничестве России с Китаем

Лавров: Россия и Китай относятся друг к другу как к приоритетным партнерам

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МИД РФ/РИА Новости

Москва и Пекин относятся друг к другу как к приоритетным партнерам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам девятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху». Текст сообщения приводится на сайте министерства.

«В текущем году Россия и Китай отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. К этой значимой дате мы подошли с новым качеством связей», — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что на протяжении последних 10 лет КНР удерживает позицию крупнейшего торгового партнера России. РФ, в свою очередь, по итогам прошлого года впервые поднялась на четвертую строчку в списке внешнеторговых контрагентов Китая.

Лавров также указал на то, что более 90% всех расчетов между двумя странами сегодня осуществляются в национальных валютах.

До этого Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики КНР в 2024 году до 5%.

Ранее в Европе почувствовали ухудшение отношений с Китаем.

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