В Tesla Илона Маска начались проблемы, которые несут риски для инвесторов

Компания по производству электрокаров Tesla, владельцем которой является американский предприниматель Илон Маск, переживает не лучшие времена, и в ней «царит беспорядок». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным журналистов, с предприятия постоянно увольняют сотрудников, в связи с чем подорвано моральное состояние оставшихся специалистов. Помимо этого, говорится о стагнации продаж, и падении акций Tesla, а часть инвесторов начала критиковать рассеянный характер главы компании.

Директор по устойчивому развитию банка Amalgamated Bank Иван Фришберг, который владеет порядка 600 тыс. акций Tesla, отмечает, что о том, что ситуация развивается не в благоприятном направлении, говорит также уход членов руководства компании.

Bloomberg пишет, что инвесторы начали переживать за судьбу других предприятий под началом Маска: X, SpaceX, Neuralink и The Boring Company.

9 мая Business Insider сообщил, что руководство Tesla решило временно приостановить поиск новых сотрудников. Производитель электромобилей на этой неделе сократил почти все открытые в Северной Америке вакансии, оставив лишь три предложения из более 3,4 тыс. Должности в основном находились в Калифорнии, Техасе и Неваде.

Ранее сообщалось, что в новых партиях электромобилей Tesla исчезла поддержка Steam.