Путин разрешил «Ростелекому» выкупить долю Nokia в российском СП

Путин подписал указ, разрешающий компании «Рестрим» выкупить 49-процентную долю Nokia в совместном российском предприятии «РТК – Сетевые Технологии». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ростелеком» и финский телекоммуникационный гигант Nokia создали совместное производственное предприятие в сентябре 2019 года. Оно занималось разработкой и выпуском программного обеспечения, а также оборудования для сетей связи в рамках политики импортозамещения в России. Как уточнялось ранее, финская сторона готова была вложить в проект до 10 млрд рублей.

После начала СВО на Украине и введения санкций против России Nokia объявила об уходе с российского рынка. Однако, по заверениям Минцифры, это не должно было отразиться на качестве мобильной связи в стране.

В совместном предприятии контрольный 51-процентный пакет принадлежал структуре «Ростелекома» - «Вестелкому», оставшиеся 49% были у Nokia. Теперь, после указа президента, «Рестрим» (также входит в периметр госоператора) сможет выкупить финскую долю и консолидировать 100% СП.

До этого Владимир Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» выкупить активы Baker Hughes в России.

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