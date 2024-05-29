Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин разрешил «Ростелекому» выкупить долю Nokia в российском СП

Путин разрешил выкуп «Ростелекомом» доли Nokia в совместном бизнесе

close
100%
Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via Reuters

Путин подписал указ, разрешающий компании «Рестрим» выкупить 49-процентную долю Nokia в совместном российском предприятии «РТК – Сетевые Технологии». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ростелеком» и финский телекоммуникационный гигант Nokia создали совместное производственное предприятие в сентябре 2019 года. Оно занималось разработкой и выпуском программного обеспечения, а также оборудования для сетей связи в рамках политики импортозамещения в России. Как уточнялось ранее, финская сторона готова была вложить в проект до 10 млрд рублей.

После начала СВО на Украине и введения санкций против России Nokia объявила об уходе с российского рынка. Однако, по заверениям Минцифры, это не должно было отразиться на качестве мобильной связи в стране.

В совместном предприятии контрольный 51-процентный пакет принадлежал структуре «Ростелекома» - «Вестелкому», оставшиеся 49% были у Nokia. Теперь, после указа президента, «Рестрим» (также входит в периметр госоператора) сможет выкупить финскую долю и консолидировать 100% СП.

До этого Владимир Путин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» выкупить активы Baker Hughes в России.

Ранее в РФ запустили калькулятор для обмена заблокированных активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами