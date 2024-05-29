Силуанов объяснил прогрессию НДФЛ запросом общества на справедливость

Министерство финансов РФ предложило ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по запросу общества на справедливое налогообложение. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

«Запрос общества был на справедливость. Мы слышали об этом в парламенте, велась дискуссия на страницах газет и журналов. Когда посмотрели ставки в других странах и предложения разных фракций, подготовили очень оптимальную, справедливую шкалу», – пояснил министр .

По словам Силуанова, сейчас назрела необходимость системно подойти к совершенствованию налогового законодательства. «Мы давно не подходили так системно к изменениям», – отметил он.

Согласно предложениям Минфина, базовая ставка НДФЛ в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 млн рублей. Затем она будет повышаться: до 15% на доход 2,4-5 млн руб., до 18% на 5-20 млн руб., до 20% на 20-50 млн руб. Максимальная ставка 22% коснется доходов свыше 50 млн руб. в год.

До этого эксперт оценил вероятность массового сокрытия доходов при новой системе налогообложения.

Ранее экономист оценил новую шкалу НДФЛ.