Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индия снимет пошлину на импорт пшеницы

Нью-Дели готовится к закупкам пшеницы у России после 6-летнего перерыва

close
100%
Vadim Ghirda/Reuters

Индия изучает возможность возобновления импорта пшеницы из России после шестилетнего перерыва. Как сообщает The Economic Times со ссылкой на источники, Нью-Дели планирует отменить 40% импортный налог на российское зерно для пополнения сокращающихся запасов и стабилизации растущих цен.

По данным издания, принятие такого решения ожидается после завершения всеобщих парламентских выборов в стране, итоги которых будут объявлены 4 июня. Чтобы успеть к сбору урожая в России, правительство Индии намерено определиться с отменой пошлины до конца июня.

В настоящее время в Индии действуют строгие ограничения на импорт зерновых, в том числе пшеницы. Эти меры были введены в 2018 году для защиты национальных производителей. Сейчас страна практически не закупает пшеницу и некоторые виды бобовых за рубежом.

До этого на Западе признали бесполезность антироссийских санкций.

Ранее Индия резко нарастила поставки товаров в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами