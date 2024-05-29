ВТБ запустил активную интеграцию розничных клиентов банка «Открытие»

ВТБ запустил основной этап интеграции розничных клиентов банка «Открытие», сообщает пресс-служба банка.

До конца июня розничным клиентам «Открытия» предложат онлайн-переход в ВТБ через интернет-банк и мобильное приложение «Открытия», а завершить этот процесс планируется до конца 2024 года.

В ВТБ отметили, что существующие зарплатные и дебетовые карты не потребуется перевыпускать, а переход средств пройдет в защищенных дистанционных каналах.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков назвал интеграцию с «Открытием» одним из крупнейших проектов на финансовом рынке.

«Для перевода основной части клиентов мы разработали уникальную для рынка цифровую технологию и сегодня переходим к основному этапу объединения. Благодаря онлайн-формату клиенты «Открытия» смогут за несколько кликов и без посещения офиса перевести свои продукты в ВТБ», — сказал он.

Горшков отметил, что для клиентов банка «Открытие» подготовили до 5 дополнительных предложений, среди которых повышенный кешбэк по дебетовым картам, ставки по вкладам, надбавки за перевод зачислений в ВТБ и другие.

Также клиенты без задолженности по кредитным картам смогут оформить новые карты ВТБ с повышенным кешбэком в выбранных категориях. Клиенты с задолженностью смогут рефинансировать свои кредитные карты в ВТБ на специальных условиях.

Напомним, с начала 2024 года клиенты уже могут оформить финансовые продукты ВТБ в офисах банка «Открытие». Объединение бизнесов двух банков произойдет к концу 2024 года.