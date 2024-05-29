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Юрист рассказал, какими налогами облагается выигрыш на спортивных ставках

Юрист Скаржинский: с выигрыша на спортивных ставках нужно заплатить НДФЛ

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Depositphotos

Налоговые резиденты России, которые выиграют на спортивных ставках, должны будут заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13%, если размер выигрыша не превышает 5 млн рублей. Об этом RuNews24 рассказал киберспортивный юрист Николай Скаржинский.

«Если больше, то ставка налога будет 650 тыс. рублей плюс 15% от суммы, превышающей 5 млн рублей. Нерезиденты платят с выигрыша НДФЛ по ставке 30%», — уточнил юрист.

По его словам, если выиграть удалось на ставках в нелегальной букмекерской конторе и денежные средства не смогут перевести на карты российских банков, доход нужно будет указать в декларации самостоятельно.

Ученые из Австралийского государственного университета в Квисленде до этого установили, что ставки на спорт с мобильных устройств на онлайн-платформах способствуют более рискованному поведению в азартных играх и игровой зависимости. Кроме того, ставки со смартфона были связаны с более высокой вероятностью последующего использования компьютера или ноутбука для аналогичных целей.

Ранее сообщалось, что россиянка потратила деньги на ставки и выдумала похитителя, чтобы оправдаться перед мужем.

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