Стало известно, сколько урожая потеряли российские садоводы из-за заморозков в мае

Российские аграрии потеряли более половины будущего урожая из-за неожиданных заморозков в начале мая. Некоторые хозяйства лишились и самих многолетних насаждений. В связи с этим Национальный плодоовощной союз обратился в Минсельхоз РФ с просьбой помочь пострадавшим садоводам, сообщает издание «Агроэксперт».

Ситуация усугубляется высокой нагрузкой в виде ежемесячных платежей по кредитам и договорам лизинга. Это ставит ряд сельхозпроизводителей на грань банкротства. Необходимо облегчить финансовую нагрузку на аграриев, столкнувшихся с непредвиденными расходами, говорится в письме.

Среди предлагаемых мер — годовая отсрочка уплаты страховых взносов и платежей по краткосрочным кредитам.

В союзе считают, что это позволит предотвратить банкротство ряда сельхозпроизводителей, а также замедлить рост цен на плодовую продукцию в стране.

До этого в Минсельхозе РФ заявили о стабильности продовольственного рынка.

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