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Комиссия правительства одобрила предложения Минфина по налоговым изменениям

Правкомиссия одобрила предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложения Минфина РФ по совершенствованию налоговой системы. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Пакет предложенных Минфином законопроектов включает поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.

З0 мая кабмин на заседании рассмотрит проект поправок по совершенствованию налоговой системы.

Отмечается также, что «далее работа над законопроектом по совершенствованию налоговой системы будет продолжена на площадке Госдумы совместно с парламентом, бизнесом, экспертными и общественными объединениями».

До этого сообщалось, что Минфин предлагает в рамках совершенствования налоговой системы в России увеличить налог на прибыль с 20% до 25%. Ведомство считает, что налоговые изменения принесут в следующем году в бюджетную систему страны дополнительные доходы в 2,6 трлн рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов назвал цель изменения налоговой системы.

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