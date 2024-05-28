ЦБ зафиксировал замедление роста экономики РФ в апреле

Аналитики Центробанка отметили некоторое замедление роста российской экономики, особенно в сфере услуг, несмотря на позитивную динамику в потребительских секторах и инвестиционной активности. Об этом сообщается в апрельском бюллетене регулятора «О чем говорят тренды».

По оценкам ЦБ, рост ВВП России в I квартале составил 5,4% в годовом выражении, хотя с учетом високосного февраля — 4,5-4,8%. Это выше роста в IV квартале 2023 г. (4,9%). Высокие темпы были связаны с увеличением бюджетных расходов, которые стимулировали внутренний спрос — как госсектора, так и домохозяйств через транcферты.

«В апреле появились признаки замедления роста, прежде всего в сегменте услуг. Вместе с тем потребительские сектора остались на траектории активного роста», — констатируют в ЦБ.

Рост расходов бюджета подстегнул кредитование, в том числе благодаря улучшению финансового положения заемщиков. Усилилась нагрузка на рынок труда, создавая предпосылки для дальнейшего увеличения доходов населения, которое будет поддерживать высокий потребительский спрос.

Аналитики отмечают также улучшение внешнеторгового баланса в марте-апреле благодаря увеличению экспорта энергоресурсов. Отсутствие роста импорта они связывают не с охлаждением спроса, а с проблемами в расчетах.

До этого в Европе захотели оценить последствия ограничений на импорт российского газа.

Ранее рост доходов населения в РФ встретился с дефицитом товаров.