Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белый дом допустил эмбарго на все российские товары

Белый дом: США могут в конечном счет ввести торговое эмбарго против РФ

close
100%
Emily Elconin/Reuters

Соединенные Штаты в конечном счете могут ввести торговое эмбарго в отношении российских товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха.

«Однако если рассуждать в той степени, что Россия трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины, то мы дойдем до точки, в которой де-факто и окажемся в этой (ситуации)», — заявил он.

При этом Сингх отметил, что история введения торговых эмбарго «не блестящая».

До этого агентство Reuters сообщало, что страны «Большой семерки» (G7, включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США ) обсуждают способы использования будущих доходов от замороженных активов России для помощи Украине.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия даст зеркальный ответ западным странам в случае решения лидеров этих государств об использовании активов Москвы для помощи Украине.

Ранее США предупредили банки Европы о серьезных рисках из-за России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами