Белый дом допустил эмбарго на все российские товары

Соединенные Штаты в конечном счете могут ввести торговое эмбарго в отношении российских товаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя помощника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха.

«Однако если рассуждать в той степени, что Россия трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины, то мы дойдем до точки, в которой де-факто и окажемся в этой (ситуации)», — заявил он.

При этом Сингх отметил, что история введения торговых эмбарго «не блестящая».

До этого агентство Reuters сообщало, что страны «Большой семерки» (G7, включает Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США ) обсуждают способы использования будущих доходов от замороженных активов России для помощи Украине.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия даст зеркальный ответ западным странам в случае решения лидеров этих государств об использовании активов Москвы для помощи Украине.

Ранее США предупредили банки Европы о серьезных рисках из-за России.