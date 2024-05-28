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Вашингтон смягчил финансовые ограничения в отношении Кубы

США разрешили Кубе расчеты в долларах по некоторым операциям

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Shutterstock

Правительство США разрешило гражданам Кубы осуществлять отдельные финансовые операции, в том числе связанные с переводами денежных средств и открытием банковских счетов. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте минфина США.

Как уточнил представитель Белого дома, это касается операций, проводимых за пределами США с использованием долларов.

«Новые рекомендации Казначейства позволяют кубинцам открывать и использовать банковские счета в долларах США для проведения определенных операций, таких как денежные переводы на Кубу от родственников», — разъяснил представитель администрации.

В частности, доступ к расчетам могут получить частные независимые предприниматели, причем они смогут делать это удаленно. При этом минфин США так же авторизует денежные переводы с представителями частного сектора, которые происходят за приделами США. Ранее такие правила действовали до сентября 2019 года, но были запрещены впоследствии.

До этого в Белом доме предрекли , чем обернется запрет на импорт урана.

Ранее финансист назвал последствия конфискации российских активов.

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