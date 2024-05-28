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Стало известно, на что россияне обращают больше всего внимания при выборе отеля

АТОР: большинство россиян выбирают отели по отзывам

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Отель «Гельвеция»

Большинство россиян при выборе отеля опираются главным образом на отзывы. Внимание на них при выборе пляжного отдыха акцентируют 61% россиян, при выборе городского отдыха — 58%, следует из опроса АТОР.

Между тем эксперты туристической области предупреждают, что отзывы являются не совсем правильным критерием. Обиженный гость с гораздо большей вероятностью оставит комментарий, чем довольный, что значительно искажает действительность, отмечают аналитики.

Также большое значение при выборе жилья на время отпуска россияне уделяют его местоположению, транспортной доступности и стоимости.

В случае с зарубежными отелями туристы также отмечали важность прямого перелета до пункта назначения. При этом треть опрошенных отметили, что отель должен работать по системе all inclusive.

До этого Абхазия возглавила рейтинг самых популярных зарубежных курортов у россиян.

Ранее стало известно, какие направления в РФ наиболее популярны среди туристов.

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