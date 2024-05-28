Аренда жилья на российских курортах взлетела в цене

Начало курортного сезона ознаменовалось ростом на 40% цен на краткосрочную аренду квартир в городах, куда устремляются туристы. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные сервиса Restate.

По данным компании, средняя ставка посуточного найма в Сочи взлетела до 68 тыс. рублей — на 40% больше, чем год назад. Спрос на съемное жилье резко увеличивается летом, когда россияне массово отправляются в отпуска на юг.

«Бронирование на курортах в 2024-м превышает прошлогодний уровень примерно на 40%», — рассказывает основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Туристы арендуют квартиры в среднем на 8 дней за 39,7 тыс. руб. При этом высокий спрос подогревается ростом ипотечных ставок в 2022-м.

«Люди опасались дальнейшего удорожания кредитов и кинулись покупать жилье, чтобы сразу сдать в аренду», — поясняет риелтор Светлана Никитина. Цены на съемные квартиры тогда взлетели на 10-15%.

Самые дорогие ставки — в центральных районах крупных городов с видом на море или реку. В Ростове 35-метровая студия с техникой обойдется туристам в 2,1-2,5 тыс. руб./сутки. Арендаторы предпочитают новостройки: здесь интерьеры поинтереснее, чем в старом фонде.

Помимо летнего спроса, играет роль фактор студенческой миграции. С июня абитуриенты начинают искать временное жилье в университетских городах, подталкивая рынок краткосрочной аренды вверх.

До этого стало известно, что программу льготной аренды жилья для россиян хотят расширить на Арктику.

Ранее риелтор рассказала, что скрывают собственники, сдавая квартиру в аренду.