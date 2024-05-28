Российский бизнес все чаще использует криптовалюту для расчетов с другими странами

Как минимум два крупнейших российских производителя металлов, не попавших под санкции, начали использовать стейблкоин Tether (USDT) и некоторые другие криптовалюты для проведения трансграничных расчетов с китайскими клиентами и поставщиками. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам источников, в некоторых случаях платежи идут через Гонконг. Переход крупных российских фирм к использованию блокчейна спустя два года после начала специальной военной операции на Украине свидетельствует о длительном негативном влиянии международных ограничений на экономику страны. Стейблкоин Tether USDT привязан к доллару США, что делает его еще более удобным для экспортеров, пишет агентство.

Российские компании, торгующие товарами от металлов, таких как никель и сталь, до древесины, сталкиваются с трудностями при получении оплаты за свою продукцию, а также при закупке оборудования и сырья с самого начала конфликта. Это справедливо даже для фирм, не попавших под санкции, хотя некоторые из них оказались под многочисленными ограничениями со стороны США, ЕС и их союзников, отметило издание.

Даже в Китае, не присоединившемся к международным санкциям и ставшем основным экспортным рынком для многих российских товаров, а также поставщиком продукции и оборудования, финансовые операции в этом году значительно усложнились. Во многом это связано с угрозами вторичных санкций со стороны минфина США в отношении банков, содействующих обходу ограничений, что привело к ужесточению мер комплаенс-контроля.

«При использовании стейблкоинов перевод может занимать всего 5-15 секунд и стоить несколько центов, что делает такие транзакции довольно эффективными, если отправитель уже имеет базу активов в стейблкоинах», — пояснил эксперт по цифровым валютам и сооснователь Resolv Labsпояснил Иван Козлов.

До этого стало известно, что Россия и Китай будут укреплять контакты по линии банков.

Ранее Гонконг начал тестировать цифровой юань.