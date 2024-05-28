В Бельгии заявили об отсутствии решения ЕС по доходам от замороженных активов РФ

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе заявил, что в Евросоюзе нет решения о направлении доходов от замороженных активов РФ на покупку оружия для Киева. Об этом сообщает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что решения все еще нет», — поделился Де Кроо.

Бельгийский премьер добавил, что решение по использованию доходов от замороженных российских активов нужно срочно, чтобы партнеры Украины могли осуществлять поставки через Европейский фонд мира.

До этого глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли утвердить решение о направлении доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву.

Венгрия заблокировала одобрение ЕС изъятия прибыли с заблокированных российских активов на военные нужды Киева.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.