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Премьер Бельгии обозначил сроки введения новых санкций против РФ

Бельгия работает над принятием 14-го пакета санкций ЕС против РФ до конца июня

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что его страна в качестве председателя Совета Европейского союза работает над утверждением 14-го пакета санкций Евросоюза против России до конца июня. Его слова приводит ТАСС.

«Мы работаем над утверждением 14-го пакета санкций против России, и я уверен, что мы примем его до конца бельгийского председательства», — сказал он.

Об этом Де Кроо сообщил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Председательство Бельгии заканчивается в конце июня.

Также Де Кроо заявил, что Бельгия и Украина подписали соглашение по безопасности, которое предполагает выделение финансовой помощи Киеву в размере 977 млн евро, а также поставку американских истребителей F-16. По его словам, подписанный документ также предусматривает поставку 30 F-16 Украине до 2028 года.

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский посетит Бельгию для подписания соглашения о безопасности между странами.

Ранее эксперт заявил, что НАТО пытается нормализовать вовлеченность альянса в кризис на Украине.

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