Названы регионы России со средней зарплатой от 150 тысяч рублей

По итогам февраля 2024 года средняя зарплата от 150 тыс. рублей фиксировалась в двух российских регионах – на Чукотке и в Магаданской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Жители Чукотки в феврале в среднем получали оклад в размере 162,5 тыс. рублей, Магаданской области — 150,4 тыс. рублей.

Также к отметке в 150 тыс. рублей показатель зарплат приблизился в Ямало-Ненецком автономном округе (149,95 тыс. рублей) и в Москве (146,2 тыс. рублей).

Больше установленной планки в 150 тыс. рублей в России зарабатывают специалисты сферы финансов и страхования (194,6 тыс. рублей), производства табачных изделий (192,7 тыс. рублей), добычи нефти и природного газа (192,5 тыс. рублей), а также в области информации и связи (157,9 тыс. рублей).

Для сравнения: средняя зарплата филологов в России составила 75 тыс. рублей в начале 2024 года.

Ранее стало известно, сколько часов в неделю подрабатывают самозанятые.