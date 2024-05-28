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Минфин РФ введет акциз на медицинский спирт

Ведомости: Минфин введет акциз на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства

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Кирилл Брага/РИА Новости

Министерство финансов РФ планирует ввести акциз на медицинский спирт и спиртосодержащие лекарства, а также спиртосодержащие лекарства, не вошедшие в специальный перечень правительства. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на законопроект ведомства.

По данным газеты, в Минфине считают, что инициатива поможет увеличить стоимость препаратов, которые используют для производства контрафактного алкоголя.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после рассмотрения законопроекта направила в Минфин свои предписания, в том числе о проведении еще одного анализа влияния новых изменений на себестоимость лекарств.

Согласно законопроекту, налог будут взимать с производителей фармсубстанции этанола и изготовителей спиртосодержащих лекарств, которые эту субстанцию приобретают.

Инициатива предлагает ставку акциза с 1 января по 31 декабря 2025 года в размере 669 руб. за литр безводного этилового спирта, с 1 января по 31 декабря 2026 года — 696 руб. за литр. Льготный порядок будет предоставлен только в том случае, если медспирт (как фармсубстанция) используется для изготовления препаратов, включенных в специальный правительственный перечень.

Ранее сообщалось, что продажи глицина в России снизились за пять лет в полтора раза.

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