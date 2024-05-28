Юрист предупредила россиян о штрафе за продажу картофеля с дачи

За продажу картофеля и других овощей с дачного огорода владельцу грозит штраф до 2000 рублей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал младший юрист группы «Яковлев и партнеры» Анастасия Асабина, пишет РИА Новости.

Юрист уточнила, что для продажи продуктов требуется соответствующая государственная регистрация, без нее дачникам-коммерсантам грозит штраф.

Например, в качестве индивидуального предпринимателя, рискуют быть оштрафованными на сумму от 500 до 2000 рублей по статье 14.1 КоАП РФ, уточнила Асабина.

Специалист добавил, что призвать к ответственности могут и тех, кто выращивает картофель на продажу из собственных клубней. Такие люди нарушают правила производства семян сельскохозяйственных растений по статье 10.12 КоАП РФ. За это положен штраф до 500 рублей.

В начале мая сообщалось, что в Госдуме РФ предложили отменить штрафы за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах, а также закрыть ранее открытые дела с возмещением уже оплаченных штрафов.

Ранее юристы предупредили о штрафах за неправильные туалеты и сорняки в саду.