Центробанк подвел итоги борьбы с киберпреступностью в I квартале

В первом квартале 2024 года российские банки противостояли масштабным кибератакам мошенников, предотвратив хищение средств клиентов на сумму около 2 трлн рублей. Об этом говорится в обзоре Центрального банка РФ.

Несмотря на усилия финансовых организаций, злоумышленники похитили у клиентов 4,3 млрд рублей — на 6,3% меньше, чем годом ранее. При этом количество несанкционированных операций возросло на 16,8% до 294,4 тыс. Банки смогли вернуть пострадавшим около 331,1 млн руб. (7,7% от общей суммы хищений).

Наибольший рост зафиксирован в сегменте Системы быстрых платежей: объем похищенных средств увеличился более чем вдвое — до 1,1 млрд руб., а число операций — в 3,5 раза до 41,5 тыс. С банковских карт было похищено 1,9 млрд руб. (рост в 1,4 раза). Хищения через онлайн-банкинг, напротив, сократились в 2,8 раза до 901,7 млн руб.

«Мошенники постоянно меняют тактику и совершенствуют методы кибератак. Поэтому банкам необходимо повышать бдительность и защиту клиентов, разъясняя правила финансовой безопасности», — отметили в ЦБ.

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