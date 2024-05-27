Курс доллара перешел к падению

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в моменте опустился ниже 89 рублей за $1 впервые с 30 января 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10:20 мск курс американской валюты упал до 88,95 за доллар, что на 0,64% ниже закрытия предыдущего торгового дня. По состоянию на 10:30 мск курс доллара продолжает ослабевать, достигнув отметки в ₽88,94 В это же время стоимость евро опустилась до 96,6 (-0,72%).

Курс юаня так же ослаб, откатившись к ₽12,21 (-0,56%) за один юань.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает , что доллар на Мосбирже не удержался за круглые 90 и рухнул на минимумы за последние 4 месяца.

«Глобальный доллар США откатил от максимумов месяца, что поддерживает иные мировые резервные валюты. Жесткая ДКП ЦБ и нормативы возврата выручки экспортеров способствуют укреплению рубля», — отметил эксперт.

До этого стало известно, что Минфин нашел новый способ получать доход за счет бюджета.

Ранее экономист назвал предел укрепления рубля.