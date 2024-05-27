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Глава ВТБ назвал путем в никуда выколачивание денег на закрытие финансовых дыр

Глава ВТБ: выколачивание денег у властей на закрытие дыр — путь в никуда для ОСК

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Алексей Никольский/РИА Новости

Создавать убытки, а потом выколачивать деньги у правительства РФ, чтобы закрывать дыры, — это путь в никуда. Об этом заявил в интервью «Фонтанке» глава ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин, комментируя ситуацию в компании.

По его словам, претензии российских властей к предыдущему руководству ОСК были связаны с выпуском изначально убыточной продукции, чего в экономике не следует допускать.

Костин подчеркнул, что новое руководство больше не допустит того, чтобы закрывать дыры корпорации посредством правительственных денег.

Бизнесмен добавил, что ВТБ, получивший в управление 100% акций ОСК, завершил аудит в компании. Сейчас аудит проводит министерство финансов, а также контрольно-ревизионное управление.

Также Костин заявил о необходимости построить современные верфи в европейской части России, поскольку сегодня у судостроения абсолютно другие технологии.

Ранее Бельгия отказалась выдать ВТБ лицензию на разблокировку активов клиентов.

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