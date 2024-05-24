Собранные за участие в «Зеленом марафоне» средства пойдут на помощь детям

Задача организованного Сбером «Зеленого марафона», который пройдет 1 июня в 60 городах России, — собрать средства, чтобы дети с ментальными особенностями и опытом сиротства смогли подготовиться к школе. Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Зампред правления компании сообщил, что собранные от регистрационных взносов средства направят в благотворительный фонд «Вклад в будущее» для поддержки детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Кузнецов отметил, что таким детям не просто научиться сидеть за партой, общаться с учителями и сверстниками. Помочь адаптироваться могут квалифицированные педагоги. Собранные благодаря «Зеленому марафону» деньги пойдут на оплату индивидуальных занятий.

«В 2023 году в ходе забега мы собрали на эти цели 12,5 млн рублей. А это почти 10 тыс. занятий по подготовке к школе для 195 детей в 11 российских регионах. В этом году уже собрали в два раза больше — 25 млн рублей — и продолжаем собирать», — добавил он.

Географию проведения забегов Кузнецов назвал потрясающей — от Южно-Сахалинска до Калининграда, от Нового Уренгоя до Ялты.

Он уточнил, что в этом году впервые участники будут бежать по обе стороны реки Амур — в российском Благовещенске и китайском Хэйхэ.

Узнать, в каких городах пройдет «Зеленый марафон», можно на сайте забега.

Кузнецов добавил, что пробежать «Зеленый марафон» можно в хорошей компании, уточнив, что участниками события становятся известные спортсмены, актеры, общественные деятели, политики, музыканты и космонавты.

Отвечая на вопрос, что делать желающим принять участие, если в некоторых городах, например в Москве, регистрация на марафон уже закрылась, Кузнецов пояснил, что в этом году был большой ажиотаж, и слоты закончились. Он посоветовал принять участие в развлекательной программе марафона, для этого регистрироваться не надо.

Кузнецов рассказал, что многие приходят участвовать в забеге или праздничных мероприятиях семьями.

«Наш забег открыт для всех: чтобы участвовать, необязательно работать в Сбере», — добавил он.

Кузнецов подчеркнул, что «Зеленый марафон» — не только спортивный, но и благотворительный семейный праздник, который неслучайно проходит в День защиты детей.