Сбер поможет клиентам достичь их жизненных целей

Сбер последние годы делает большие успехи в развитии человекоцентричности, а следующим шагом станет выход на новый уровень взаимоотношений с клиентом, основанным на глубоком понимании его потребностей, рассказал в интервью «Коммерсанту» первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Мы должны думать о том, как мы можем принести пользу человеку с точки зрения достижения его жизненных целей. Мы смотрим на то, какие для этого сервисы еще нужно добавить», — отметил он.

По его словам, Сбер хочет не только привлекать новых клиентов, но и повысить лояльность текущей клиентской базы.

«Клиенту должно нравиться пользоваться нашими сервисами, чтобы он при прочих равных условиях выбрал нас, а не другого участника рынка», — сказал Царев.

Также Царев отметил, что при создании новых продуктов нельзя делать акцент только на одну категорию граждан.

«Наша цель — дать тот сервис, который нужен самому клиенту», — добавил он.

По словам Царева, Сберу важно помогать клиентам экономить свое время.

«У нас есть и отделения, где наш сотрудник поможет провести все операции. Главное, чтобы разным поколениям наши сервисы и услуги были понятны и доступны», — заключил он.

Также в интервью Царев рассказал, зачем банк объявил об обновлении программы лояльности.