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Россияне стали лучше прогнозировать свои траты на услуги связи

Жители России стали реже оплачивать мобильную связь наличными

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Depositphotos

Россиянам становится легче прогнозировать свои затраты на мобильную связь: по итогам первого квартала этого года доля абонентов, пополняющих счет не чаще раза в месяц, выросла до 77%. Такие данные предоставила компания «МегаФон», изучив привычки россиян в вопросах оплаты счета за мобильную связь с 2019 по 2024 год.

Сократилось и время, которое пользователи тратят на пополнение счета, — платежи наличными достигли рекордного минимума за всю историю существования мобильной связи в стране.

Аналитика показала, что абоненты чаще всего оплачивают сотовую связь через сайт оператора, банка или различные мобильные приложения. На долю платежей, совершаемых через банкомат или терминал оплаты, приходится всего около 6%.

В МегаФоне отметили, что еще в конце 2019 года доля офлайн-платежей достигала 16%, практически не меняясь из года в год.

Однако в период пандемии многие клиенты перешли на дистанционные способы оплаты и после снятия ограничений остались в онлайне.

Другой тенденцией стало увеличение доли клиентов, выбирающих ежемесячный график пополнения счетов. Если три года назад число абонентов, плативших за сотовую связь раз в месяц составляло менее 40%, сейчас этот показатель превысил 46%, а число тех, кто предпочитает пополнять счет сразу на несколько месяцев вперед в приложении оператора или банка практически не меняется и составляет 31%.

При этом доля абонентов, которые платят чаще одного раза в месяц, сокращается. Аналогичная тенденция наблюдается с категорией абонентов, которые оплачивают связь три раза в месяц.

В МегаФоне отмечают, что россияне стали лучше прогнозировать размер своих трат на услуги связи и рациональнее подходить к этому вопросу.

По словам коммерческого директора МегаФона Дмитрия Рудских, компания постоянно анализирует, как меняются привычки абонентов в вопросах удобства пополнения счета, чтобы совершенствовать системы оплаты и пользовательский интерфейс цифровых витрин.

«Мы видим, что наши клиенты хотят тратить меньше времени на транзакционные действия — будь то поход к терминалу оплаты или дополнительное пополнение счета в конкретном месяце. С другой стороны, потребители стремятся к рациональным тратам и хотят контролировать свои расходы. Понимая это, мы совершенствуем алгоритмы наших цифровых витрин, помогая клиентам спрогнозировать необходимый платеж и его предпочтительное время», — пояснил Дмитрий Рудских.

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