Назван главный покупатель российского газа в Европе

Италия в марте стала лидером по объему импорта российского газа среди стран ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные европейской статслужбы.

По итогам первого месяца весны Италия нарастила закупки энергоносителя у России в 2,6 раза, до €238,5 млн. Это максимальный показатель с февраля прошлого года.

На втором месте в этом рейтинге оказалась Испания, которая в марте приобрела у РФ газа на €196 млн. Топ-3 импортеров российского топлива замыкает Венгрия с €174 млн.

Общие поставки газа из России в европейские страны в марте выросли на 2,3% и составили €1,14 млрд в денежном выражении. Большая часть топлива поступила в регион по трубам (на €602,6 млн), остальной объем был получен ЕС в виде сжиженного природного газа.

До этого в Еврокомиссии признали, что регион еще не достиг полной независимости от российской энергетики.

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