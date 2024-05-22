Юрист назвал суммы штрафов за ненаправление налоговой отчета о зарубежном счете

До 3 июня 2024 года так называемые валютные резиденты (граждане России и иностранцы с российским видом на жительство) должны отчитаться перед налоговой инспекцией о движении денег по своим зарубежным счетам. Штраф за невыполнение этого требования закона составляет до 3 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат КА «Юков и партнеры» Дмитрий Парамонов.

«Российские налоговые органы даже в текущих непростых условиях ведут работу по обмену финансовой информацией с коллегами из зарубежных юрисдикций, с которыми взаимные договорные обязательства по передаче информации о счетах резидентов не прекратились», — отметил адвокат.

По его словам, вслед за российскими гражданами, которые открывают счета в банках за рубежом, отечественные налоговые органы налаживают взаимодействие с компетентными органами все в новых и новых юрисдикциях. В результате объем получаемой информации увеличивается год от года, добавил юрист.

Он уточнил: если налоговый орган самостоятельно выявит, что валютный резидент не представил отчет о движении денег по зарубежному счету в срок, штраф составит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

Если запоздать с подачей отчета не более чем на десять дней, можно отделаться предупреждением или штрафом от 300 до 500 рублей. Для представивших отчет с опозданием не более чем на 30 дней штраф составит уже от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Для всех остальных — от 2,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.

Штраф за непредставление информации о новом открытом счете в зарубежном банке или иной финансовой организации в течение 30 дней составляет от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. При этом указами президента РФ установлен особый порядок осуществления валютными резидентами сделок с лицами недружественных государств. По словам Парамонова, в ряде случаев такие сделки можно совершать только при условии, что о зарубежном счете известно российским налоговым органам. В противном случае валютные операции могут быть признаны незаконными, что наказывается штрафом в размере от 20% до 40% от суммы операции, заключил адвокат.

На конец 2023 года Федеральной налоговой службе РФ поступили данные о 539 100 резидентов, открывших за рубежом свыше 1,8 млн счетов. Число счетов увеличилось в 2,6 раза, а их владельцев — на 70%.

Ранее сообщалось, что в России резко выросло число валютных нарушений.