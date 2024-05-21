Сервис «А-Клуба» признали лучшим по версии Frank RG

Сервис «А-Клуба» от Альфа-Банка признали лучшим по версии компании Frank RG, сообщает пресс-служба банка.

Также «А-Клуб» получил награду Frank Private Banking Award 2024 за «самый яркий маркетинг».

При оценке эксперты учитывали финансовые показатели, широту предложений и удобство сервисов. Также в ходе исследования Frank RG узнали мнения реальных клиентов.

В Альфа-Банке отметили, что в 2023 году «А-Клуб» предложил своим клиентам цифровые финансовые активы (ЦФА) и расширил доступ к брокерским продуктам.

Также для детей «А-Клуба» организовали мероприятия «Разговоры в кругу своих».

Кроме того, «А-Клуб» предлагает своим клиентам ряд lifestyle-сервисов, среди которых возможность первым забронировать люкс в новом отеле Stella di Mosca и услуги Спа-комплекса в Дубае.