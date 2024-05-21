Россиянам объяснили, как будет работать новая система НДФЛ

Новая система налогообложения, которую планируется ввести в России, будет не прогрессивной, а шедулярной, считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. При таком подходе гипотетический доход разбивается на определенные интервалы, налогом своего уровня облагается каждый из них, объяснил он в беседе с 360.ru.

При прогрессивной шкале налогом облагается общий доход при условии, что он пересекает установленный порог, напомнил финансовый аналитик. Что касается шедулярной системы, то в России, по его мнению, она есть уже давно в упрощенном виде. Так, при доходах до 5 млн рублей НДФЛ не превышает 13%, а если доход больше, то он вырастает до 15%, причем налог взимается не с всего дохода, а лишь с этого превышающего порог «хвостика», объяснил Беляев.

«У нас предполагается выработать такую ступенчатую шкалу, и каждая ступень будет облагаться своим налогом, — отметил он. — Хотя повышенный уровень еще не определен, но, видимо, он будет достаточно высоким».

Подобная система позволит не затрагивать большинство россиян, так как их доходы не будут превышать порог. В то же время представители богатого населения с высокими доходами будут платить процент лишь с суммы, превышающей порог.

Таким образом, новый подход не должен взволновать жителей страны, убежден эксперт. Он подчеркнул, что в любом случае более богатые люди должны платить больший налог со своих доходов, так как это важно, помимо прочего, для поддержки бедных слоев населения.

Напомним, накануне глава Минфина Антон Силуанов подтвердил, что меры по введению прогрессивной шкалы налогообложения не коснутся большинства россиян. Он подчеркнул, что налоговая реформа будет выгодна для семей с детьми и других категорий населения, нуждающихся в господдержке.

Экономисты ранее предупредили о последствиях отмены НДФЛ для малоимущих россиян.