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Госдолг Польши достиг рекорда

Польша накопила рекордные $361,3 млрд госдолга

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Kacper Pempel/Reuters

Государственный долг Польши обновил исторический максимум, достигнув рекордных 1,445 трлн злотых, или $361,3 млрд. Об этом сообщает министерство финансов республики.

Для сравнения: девять лет назад госдолг Польши не превышал и 900 млрд злотых ($225 млрд).

Внешние обязательства страны приблизились к опасному уровню в 60% ВВП, отмечается в сообщении.

Глобальный долг уже втрое превысил общий ВВП. Больше всего назанимали США — $34 трлн. Между тем Россия относится к числу стран с самым низким уровнем задолженности. Российский госдолг оценивается всего в 20,9 трлн рублей или 17% ВВП.

По словам экономиста Евгения Шатова, низкий госдолг дает России определенные преимущества. Так, минимальная задолженность нивелируется фактором возможного ослабления рубля. Кроме того, при необходимости РФ может резко нарастить долг для реализации крупных проектов.

Ранее в Европе выступили против политики жесткой экономии, заявив, что госдолг беспокоит регион меньше, чем стагнация экономики.

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