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Глава «Ростеха» назвал самое востребованное за рубежом российское оружие

Глава «Ростеха» Чемезов перечислил востребованное за рубежом российское оружие

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Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов назвал виды российского оружия иностранных покупателей. Его слова передает РБК.

В марте Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад, в котором говорилось, что Россия уступила Франции второе место в списке главных экспортеров оружия. По мнению Чемезова, это связано с большими подробностями Минобороны для СВО.

Глава «Ростеха» отметил, что после завершения СВО, большое количество российской продукции пойдет на экспорт.

Чемезов также заявил, что из видов вооружений, которые используются сейчас в боевых условиях, очень хорошо зарекомендовали себя многоцелевой истребитель Су-35 и вертолет К-52, на которые растет спрос за рубежом.

Из сухопутной техники зарубежные покупатели больше всего интересуют РСЗО «Торнадо» и «Смерч», САУ «Мста-С», а также зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1».

До этого Чемезов заявил, что назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны России было неожиданным, но правильным.

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что назначил главой Минобороны Белоусова из-за увеличившихся расходов на военно-промышленный комплекс (ВПК) и безопасность.

Ранее в «Ростехе» разработали тепловизионный комплекс.

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