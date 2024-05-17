РФ и Китай работают над созданием совместного вертолета

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Китай успешно продвигаются в создании совместной машины на базе российского тяжелого вертолета. Об этом сообщает РИА Новости.

«Другое направление — это у нас вертолетостроение. Наши китайские друзья в свое время обратились с предложением совместно поработать по созданию тяжелого вертолета. И по этому направлению мы двигаемся достаточно успешно», — заявил Путин.

До этого сообщалось, что Путин проводит встречу со студентами, аспирантами преподавателями Харбинского политехнического университета. Глава российского государства также оставил памятную записку для учебного заведения в книге почетных гостей.

Также Владимир Путин во время выступления в Харбинском политехническом университете пригласил китайских студентов на Конгресс ученых, который пройдет в Сочи в конце 2024 года.

Ранее Ушаков двумя словами оценил обстановку на встрече Путина и Си Цзиньпина.