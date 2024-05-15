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Швейцария резко уменьшила импорт российского золота

Швейцария стала намного меньше покупать российское золото

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Илья Наймушин/РИА Новости

Швейцария к концу первого квартала 2024 года резко уменьшила импорт золота из России. Об этом со ссылкой на платформу ООН Comtrade сообщает РИА Новости.

В августе 2022 года Берн присоединился к эмбарго стран Европы на поставки российского золота. Однако позже власти Швейцарии пояснили, что на золото, вывезенное из России до введения эмбарго, санкции не распространяются. Поэтому швейцарские компании продолжили импортировать драгоценный металл через третьи страны. И Россия в 2023 году продолжала оставаться одним из крупнейших источников золота для Швейцарии.

Но к концу первого квартала нынешнего года закупки российского золота существенно сократились. По мнению аналитиков Anderida Financial Group, это связано с истощением на мировых рынках запасов, которые не подпадают под европейские санкции.

До этого сообщалось, что акции крупных российских золотодобытчиков выросли из-за скачка цен на золото.

Ранее сообщалось, что Китай продолжил скупать золото рекордными темпами.

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