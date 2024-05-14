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Росфинмониторинг в 2023 году пресек работу десяти теневых площадок

Росфинмониторинг выявил 10 теневых площадок объемом более 28 млрд рублей

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Depositphotos

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами в 2023 году пресек деятельность 10 теневых финансовых площадок общим объемом свыше 28 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что также было выявлено 25 организаторов, более 700 заказчиков «теневых услуг», а также свыше двух тысяч технических участников.

По данным ведомства, средний оборот теневых площадок увеличился на 20%, с 1,5 до 1,9 млрд рублей, при этом длительность их существования не увеличилась.

Основными потребителями услуг теневых площадок остаются сферы строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю, говорится в публикации.

До этого стало известно, что в России за год снизилось более чем в два раза число пользователей даркнета.

По данным Tor, если в апреле 2023 года даркнетом пользовались 100 тыс. человек в сутки, то в апреле текущего года количество подключений уменьшилось до 48 тыс. в сутки.

26 апреля официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что ведомство изъяло около 350 миллионов рублей, а также 200 электронных носителей у подозреваемых в работе нелегальной интернет-платформы Hydra.

Ранее в Госдуме выступили за признание использования даркнета в России незаконным.

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