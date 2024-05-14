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Госдума утвердила Решетникова министром Минэкономразвития

Депутаты Госдумы утвердили кандидатуру Решетникова на пост министра экономики

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Алексей Никольский/РИА Новости

Госдума утвердила на должность министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Об этом пишет агентство ТАСС.

В соответствующем заключении комитета отмечается, что Решетников представил программу основных направлений деятельности на должности главы Минэкономразвития. Она, в частности, предусматривает «привлечение фондов акционерного капитала госкорпорации «ВЭБ.РФ» с кредитными организациями для финансирования инфраструктурных и промышленных проектов».

«Среди приоритетов - синхронизация поддержки резидентов ОЭЗ с отраслевыми программами развития, а также отмена некоторых ограничений для них», — говорится в документе.

Один из фокусов программы — поддержка научных и прикладных разработок в области искусственного интеллекта.

«Предусмотрено расширение вычислительных мощностей, сокращение сроков внедрения экспериментальных правовых режимов, подготовка кадров и совершенствование регулирования в этой сфере», - отмечается в заключении.

По словам Решетникова, ведомство намерено усилить свою роль в качестве центра экспертизы, оценивая эффективность мер господдержки, бюджетных расходов, госинвестиций и конкретных проектов в различных секторах экономики, включая транспорт, ЖКХ и социальную сферу.

Перед этим в Минфине раскрыли детали грядущей налоговой реформы.

Ранее Госдума утвердила Силуанова в должности министра финансов РФ.

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