Экономист назвал меру, которая позволит снизить цены на яйца в России

Снижение ключевой ставки Центробанка России позволит насыть рынок продовольствия яйцами без повышения цен. Об этом «Ридусу» рассказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

«При снижении ключевой ставки и, соответственно, снижении стоимости кредитов, рынок бы насыщался и яйцами, и курятиной собственного производства. Более того, материала хватало бы и на экспорт. Но, увы, при нынешней кредитно-денежной политике Центрального банка развитие какого-либо производства практически невозможно», — объяснил эксперт.

По его словам, проблемы с отечественным производством привели к тому, что в страну ввезли порядка 400 млн инкубационных яиц. Дудчак подчеркнул, что снижение ставки является единственным способом для развития собственного производства.

В конце апреля экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода рассказал «Газете.Ru», что куриные яйца в России подешевеют на 1-3% в 2024 году. По его словам, при увеличении производства яиц и роста импорта из дружественных стран, «конкуренция сыграет свою положительную роль в снижении цены на яйца».

Ранее в региональном Минсельхозе заявили, что не могут регулировать стоимость яиц.