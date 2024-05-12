В России уверены, что получат урожаи, необходимые для продбезопасности

Кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам заявил, что в 2024 году Россия, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности. Его слова передает РИА Новости

«Текущая ситуация в целом дает основания полагать, что в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности», — сказал он.

Патрушев добавил, что то же касается и продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продукции переработки.

По его словам, Россия сможет насытить внутренний рынок и продолжит исполнять экспортные обязательства. Патрушев подчеркнул, что в этом заслуга не только аграриев, но и результат стабильной государственной поддержки агропромышленного комплекса.

До этого сообщалось, что неожиданные майские заморозки в некоторых регионах России привели к взлету фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже до максимумов августа прошлого года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил новый состав правительства РФ.