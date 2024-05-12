Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России уверены, что получат урожаи, необходимые для продбезопасности

Патрушев: заморозки не помешают РФ получить урожаи, нужные для продбезопасности

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам заявил, что в 2024 году Россия, даже несмотря на сложные погодные условия и заморозки, сможет получить урожаи, необходимые для обеспечения продовольственной безопасности. Его слова передает РИА Новости

«Текущая ситуация в целом дает основания полагать, что в 2024 году, даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности», — сказал он.

Патрушев добавил, что то же касается и продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продукции переработки.

По его словам, Россия сможет насытить внутренний рынок и продолжит исполнять экспортные обязательства. Патрушев подчеркнул, что в этом заслуга не только аграриев, но и результат стабильной государственной поддержки агропромышленного комплекса.

До этого сообщалось, что неожиданные майские заморозки в некоторых регионах России привели к взлету фьючерсов на пшеницу на Чикагской товарной бирже до максимумов августа прошлого года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил новый состав правительства РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами