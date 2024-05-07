Экономист оценил, чем грозит решение ЕС отправить доходы от российских активов Украине

Конфискационная политика Евросоюза в отношении доходов от российских активов в пользу Украины уже оказывает влияние на мировую экономику, рассказал «Ридусу» президент компании «Московские партнеры», профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

По его словам, мировые Центробанки уже начали отказываться от вложений в долговые бумаги США и Европы, и этот процесс будет продолжаться.

«Политики могут говорить что угодно, но главы Центробанков прекрасно понимают всю опасность этой ситуации, поэтому явно не спешат воплощать, скажем так, в жизнь все эти планы политиков. Политика политикой, а потом надо будет где-то размещать свои ценные бумаги, а покупать их будут с гораздо меньшей охотой», — объяснил Коган.

Эксперт напомнил, что главными покупателями государственных ценных бумаг являются другие страны. При этом некоторые из них, в том числе Саудовская Аравия, Китай и Индонезия, могут уменьшить объем вложений в долговые инструменты после принятия решения о конфискации российских активов.

7 мая канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз достиг соглашения об использовании 90% доходов от замороженных активов Российской Федерации на военные нужды Украины. По словам канцлера ФРГ, Евросоюз придерживается общего мнения о том, что необходимо использовать доходы от замороженных российских активов для оказания финансовой помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Украина сможет использовать доходы от российских активов на нужды военпрома.