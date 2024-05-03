Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шри-Ланка может снизить стоимость виз для туристов

Daily Mirror: туроператоры Шри-Ланки призвали власти снизить стоимость турвиз

close
100%
Global Look Press

Туроператоры Шри-Ланки обратились к правительству с просьбой понизить стоимость виз для туристов. Об этом пишет Daily Mirror.

«Резкое повышение сборов и усложненный процесс получения виз могут привести к сокращению количества визитов до 2 млн в год», — беспокоятся компании.

С 17 апреля Шри-Ланка перешла с системы электронных разрешений на въезд (ETA) на новую систему электронных виз (eVisa). Визовый сбор формально отменен, но, по новым правилам, за все категории eVisa теперь взимается сервисный сбор ($18,5), а также сбор за обработку заявления ($3,11).

Обычная виза обойдется дороже. Сейчас в Шри-Ланке самая высокая стоимость виз в Азии, что усложняет стране конкуренцию с другими популярными у иностранцев азиатскими направлениями, включая Таиланд и Вьетнам.

В октябре 2023 года власти Шри-Ланки объявили об эксперименте по выдаче бесплатных виз гражданам России, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Таиланда и Японии. Он завершился 30 апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка решила продлить на неопределенный срок выдачу бесплатных виз россиянам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами