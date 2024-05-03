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В России оценили, кому необходим самозапрет на кредиты

Преподаватель Рогачевский: самозапрет на кредиты поможет защитить пенсионеров

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Anton Belitsky/Global Look Press

Самозапрет на кредиты прежде всего необходим тем россиянам, которые могут случайно зайти на небезопасные сайты или перейти по недостоверным ссылкам из-за низкого уровня цифровой грамотности. Об этом RuNews24 рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский.

«Самозапрет на кредиты — это инструмент, который позволяет банковскому клиенту по собственной воле ограничить себя, частично или полностью, в получении кредитов. Самоограничение носит временный характер, его рамки и условия согласовываются с кредитной организацией», — уточнил эксперт.

По его словам, инструмент в особенности необходим пенсионерам, которые часто становятся жертвами мошенников. При этом его эффективность в качестве защиты от злоумышленников можно будет оценить только через некоторое время, заключил Рогачевский.

26 февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам с 1 марта 2025 года устанавливать самозапрет на получение кредитов и займов. Согласно нововведению, россияне смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы воспользоваться самозапретом на кредиты.

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