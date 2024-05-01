В США заверили, что смогут заменить уран из России

Соединенные Штаты располагают всеми необходимыми ресурсами для наращивания внутреннего производства урана на фоне запрета на импорт этого стратегического сырья из России. Такое мнение высказала министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на слушаниях в Палате представителей Конгресса, передает «Прайм».

«У нас имеются необходимые инструменты, чтобы обеспечить наращивание урановой стратегии в стране, чтобы мы были защищены», — заявила глава американского минэнерго.

По ее словам, Вашингтон инвестирует средства в «усилия по оживлению и модернизации инфраструктуры», в частности завода по переработке урана на комплексе Y-12 в Теннесси.

Ранее во вторник Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана. После завершения всех необходимых процедур документ должен быть подписан президентом Джо Байденом для вступления в силу. При этом властям оставлена возможность продолжать закупки до января 2028 года в случае отсутствия альтернатив для поддержания работы АЭС или если это отвечает национальным интересам США.

В настоящее время Россия поставляет около 20% ядерного топлива, используемого на американских АЭС, являясь крупнейшим зарубежным поставщиком урана для Штатов. По данным минэнерго США, Москва обеспечивает обогащенным ураном более 90 коммерческих реакторов в стране.

Вместе с тем доля атомной энергетики в энергобалансе США составляет лишь 20%, при этом собственными урановыми резервами Штаты могут покрыть примерно 30% своих потребностей в ядерном топливе.

До этого эксперт оценил законопроект США о запрете импорта урана из России.

Ранее цены на российский уран в Европе рекордно возросли.