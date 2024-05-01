Аналитик раскрыл причины укрепления рубля на прошлой неделе

Укрепление рубля в прошлую продленную рабочую неделю было обусловлено главным образом двумя факторами - решением российских властей продлить требование к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки и наступлением налогового периода. Об этом заявил в интервью RT финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, рубль за неделю прибавил больше 1% к доллару, евро и юаню. Это произошло во многом благодаря правительственному постановлению о сохранении действующих валютных правил для экспортеров до конца апреля 2025 года.

«Для рубля это был важный психологический сигнал о том, что государству обвал национальной валюты не нужен», — пояснил эксперт. Вторым позитивным фактором стал налоговый период, традиционно повышающий спрос на рублевую ликвидность среди компаний.

В то же время Антонов ожидает, что после укрепления рубль может частично скорректироваться в ближайшие дни. «На этой неделе, после роста неделей ранее, рубль может отступить вниз. Это нормальная ситуация по окончании налогового периода», — отметил аналитик.

Он прогнозирует курс доллара в диапазоне 91,5-95 рублей, а курс евро — в рамках 97,65-101,5 рубля на текущей неделе.

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