В Госдуме рассказали, когда россияне смогут использовать цифровой рубль

С 2025 года больше россиян смогут воспользоваться цифровым рублем для оплаты товаров и услуг. Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. На сегодняшний день, по его словам, осуществляется тестирование данного финансового инструмента.

«Тестирование проводит Центральный банк, оно идет по плану. Пока в нем участвует всего 600 человек, я в том числе. Через некоторое время цифровой рубль выйдет на более широкие просторы, в процесс будет вовлечено больше и физических, и юридических лиц, и кредитных организаций», — сообщил Аксаков.

Он добавил, что на сегодняшний день тестирование демонстрирует отсутствие каких-либо проблем, все работает качественно и эффективно.

В конце марта глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что пилотный проект с цифровым рублем в России нужно расширить. При этом она подчеркнула, что использование этого фининструмента должно быть абсолютно добровольным.

Как ранее сообщали в ЦБ, массовое внедрение цифрового рубля начнется не ранее 2025 года. Сейчас в эксперименте принимают участие круг сотрудников Банка России и клиентов 13 банков. В 2024 году число участников планируется расширить, но оно все равно останется ограниченным.

8 декабря 2023 года министр финансов РФ Антон Силуанов выразил уверенность, что в 2024 году все россияне смогут попробовать открыть цифровой кошелек, чтобы платить цифровыми рублями. Он счел новую форму денег «очень интересной» для «бюджетников».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как платить цифровыми рублями.