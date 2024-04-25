«Газпром» планирует увеличить резерв газа в подземных хранилищах

Правление «Газпрома» решило увеличить резерв в российских подземных хранилищах газа (ПХГ) до 73,034 миллиарда кубометров зимой 2024-2025 годов. Об этом говорится в сообщении холдинга, передает РИА Новости.

В «Газпроме» отметили, что это будет новым рекордом. В то же время в октябре-марте поставки газа на внутренний рынок на 5% превысили показатель 2022-2023 годов и достигли исторического максимума. Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ будет сохранена на уровне предыдущего года — 858,8 миллиона кубометров.

До этого газета «Ведомости» со ссылкой на обзор Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) писала, что Евросоюз в марте закупил у других стран 14 миллиардов кубометров трубопроводного газа, что является максимальным объемом с декабря 2022 года.

13 апреля «Газпром» назвал объем транзита газа для Европы через Украину. Прокачка ведется через украинскую газоизмерительную станцию «Суджа» и составляет 42,4 миллиона кубометров в сутки.

Ранее стало известно, что в ЕС угрожают Германии иском из-за российского газа.